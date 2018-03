Ministério da Saúde vai enviar 16 tonelas de medicamentos para AL e PE

SÃO PAULO - O Ministério da Saúde anunciou na tarde desta quarta-feira que enviará 16 toneladas de medicamentos e insumos a Pernambuco e Alagoas, estados atingidos pelas enchentes na última semana. Segundo o Ministério, o volume é suficiente para atender cerca de 113 mil pessoas em um mês. O envio, que teve início na noite de terça, será feito em sete remessas e deve ser concluído até o final desta quinta, 24.

Pernambuco receberá 53 kits, num total de 11 toneladas, para atender a cerca de 80 mil pessoas pelos primeiros 30 dias. Alagoas receberá 22 kits, num total de 5 toneladas, para atender a aproximadamente 33 mil pessoas no primeiro mês. O kit é composto de 48 itens, entre antibióticos, antibacterianos, antitérmicos, anti-hipertensivos, analgésicos, seringas descartáveis, ataduras e esparadrapo impermeável, entre outros.

O Ministério da Saúde também confirmou que vai enviar 105 profissionais de saúde, entre médicos, enfermeiros e auxiliares de enfermagem para reforçar o atendimento hospitalar e a atenção básica em Alagoas. Já em Pernambuco, a avaliação do governo do Estado é que, neste momento, não há necessidade de reforço das equipes por parte do ministério.

Além disso, técnicos de vigilância epidemiológica do Ministério da Saúde serão deslocados para os dois estados nesta tarde,para prestar assessoria às secretarias estaduais no que diz respeito à vigilância da qualidade da água para consumo humano; prevenção e vigilância de doenças transmissíveis, entre outras ações que sejam necessárias.