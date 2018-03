Ministério diz por que tirou vídeo de site

A assessoria informou que "foi colocada no ar matéria em que o ministro responde a indagações da imprensa sobre as declarações do candidato a vice-presidente, ocorrida no dia anterior, e a resposta do ministro Paulo Bernardo sobre o assunto. (?)". "O Ministério do Planejamento em sua página oficial não repercute temas eleitorais sob nenhuma circunstância. Consideramos que, nesse caso, houve falha e a substituição da matéria já foi providenciada. Reconhecemos e lamentamos o erro."

A página do ministério tem um espaço reservado para a reprodução das entrevistas do ministro. Na matéria da Band, Bernardo chama Índio de "idiota". Contatada pelo portal do Estadão sobre o vídeo, a pasta retirou a reportagem e a substituiu por outra sobre o "Minha Casa, Minha Vida".