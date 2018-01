Ministério libera R$ 19 milhões em ajuda a Santa Catarina

Uma portaria do Ministério da Integração Nacional autorizou nesta segunda-feira, 11, a liberação de recursos no total de R$ 19 milhões para ações emergenciais nos municípios de Santa Catarina atingidos neste ano por fortes chuvas de granizo, enxurradas e vendaval.

De acordo com a portaria, publicada na edição de hoje do Diário Oficial da União, os recursos serão liberados no prazo de 180 dias.

O dinheiro destina-se à "aquisição de materiais de construção, para recuperação de casas, galpões e demais espaços públicos, relocação de máquinas e equipamentos para recuperação de estradas vicinais e vias urbanas e contratação de técnicos para acompanhamento dos serviços."