Ministério pede autorização do TSE para divulgar campanha de vacinação O Ministério da Saúde pediu autorização ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para promover a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite, que será realizada em 26 de agosto. Segundo informou o TSE, a legislação eleitoral determina que a autorização de publicidade institucional nos três meses que antecedem as eleições seja analisada pelo presidente do tribunal. O ministério alegou que a necessidade da divulgação da campanha decorre da situação inadiável, uma vez que as datas de vacinação são escolhidas segundo critérios técnicos de clima, como temperaturas mais baixas e tempo mais seco, funcionamento escolar e intervalo de algumas semanas entre as doses de vacinação. O ministério esclareceu ainda que o material de divulgação consiste em filmes para TV e jingles para rádio, cartazes e um pronunciamento em cadeia nacional do ministro da Saúde, José Agenor Álvares da Silva.