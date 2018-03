Ministério Público denuncia Abadía por lavagem de dinheiro

O megatraficante colombiano Juan Carlos Ramírez Abadía foi denunciado nesta sexta-feira, 14, por lavagem de dinheiro pelo Ministério Público Federal. A denúncia foi feita à 6ª Vara Criminal Federal de São Paulo. Abadía foi preso em São Paulo no dia 7 de agosto e é acusado de lavar cerca de US$ 9 milhões arrecadados com o tráfico internacional de drogas. O traficante é acusado ainda por outros três crimes: formação de quadrilha, falsidade ideológica e corrupção ativa. Veja também: Conheça os mais famosos criminosos que escolheram o Brasil - e suas praias - como refúgio Traficante tem fortuna avaliada em R$ 3,4 bi Traficante colombiano está no Brasil há 3 anos Imagens da operação que prendeu Abadia Além de Abadía, a procuradora da República Thaméa Danelon Valiengo denunciou também outras 15 pessoas. A denúncia será apreciada pelo juiz federal Fausto Martin de Sanctis. Abadía é um dos principais líderes do Cartel Vale Del Norte, da Colômbia, e é processado pelos Estados Unidos tráfico internacional de drogas. Por conta do pedido de extradição formulado pelos EUA para o governo colombiano, Abadía fugiu para o Brasil em julho de 2004. Na fuga, teria usado mais de 30 documentos falsos, feito plásticas e subornado agentes públicos Em depoimento à Polícia Federal ele afirmou que partiu de barco da Venezuela para o Ceará, com US$ 4 milhões. Depois, ele conseguiu entrar com mais US$ 5 milhões no País. A PF apreendeu com Abadía e na casa do pai do motorista de um dos integrantes do bando o total de US$ 1,255 milhão, 604 mil euros, além de R$ 15 mil. Com o apoio de membros da quadrilha e de pessoas recrutadas no Brasil, Abadía adquiriu em nome de laranjas três casas - em São Paulo, Florianópolis e Angra dos Reis -, além de uma fazenda no Rio Grande do Sul e um sítio em Pouso Alegre, em Minas Gerais.