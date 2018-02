Ministério Público do Estado será inspecionado

Entre os dias 20 e 24, a Corregedoria Nacional do Ministério Público fará inspeção no Ministério Público do Estado de São Paulo. O trabalho deve mobilizar uma equipe de 58 pessoas, incluindo um grupo dedicado ao atendimento ao público. A inspeção é a 6.ª realizada pelo Conselho Nacional do Ministério Público desde o ano passado e a 1.ª na região Sudeste. As outras unidades inspecionadas estão nos Estados do Piauí, Amazonas, Paraíba, Alagoas e Pará. O atendimento ao público será feito na rua Riachuelo, 115, no auditório Queiróz Filho, no térreo.