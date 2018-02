Ministério Público lança portal para denúncias A Procuradoria Eleitoral no Rio de Janeiro lançou portal na internet para receber denúncias de abusos no processo eleitoral. Por meio do site www.prr2.mpf.gov.br/eleitoral, o cidadão pode denunciar "propaganda irregular, compra de voto, uso da máquina pública, coação ou violência para fins eleitorais".