Ministério Público no Estado terá inspeção

O Conselho Nacional do Ministério Público aprovou por unanimidade realização de inspeção da corregedoria nas unidades do Ministério Público em São Paulo - Estadual, Federal, do Trabalho e Militar. A data ainda será definida, mas a previsão é de que ocorra em setembro. O objetivo é não só detectar eventuais inadequações disciplinares ou administrativas, mas também permitir que o conselho conheça práticas capazes de colaborar para o aprimoramento institucional dos serviços prestados pelo Ministério Público.