Ministra anuncia recursos para recuperar Parque da Tijuca

A ministra do Meio Ambiente, Izabella Teixeira, vai anunciar, durante visita na tarde desta quinta-feira, 15, ao Parque Nacional da Tijuca (PNT), no Rio de Janeiro, os recursos financeiros para a recuperação do local.

Os valores serão anunciados após a visita da ministra, que contará com a participação do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, pelo ex-ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc, pelo presidente do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), Rômulo Mello, entre outros.

A visitação ao Parque Nacional da Tijuca está fechada ao público desde o último dia 12, por conta das fortes chuvas que atingiram a cidade e provocaram cerca de 300 deslizamentos de terra no parque. De acordo com o administrador daquela unidade, Bernardo Issa, além dos deslizamentos de terra, ocorreram queda de árvores e de pedras nas estradas que dão acesso ao local.