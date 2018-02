Ministra critica concepção de Estado dos tucanos Quarenta e oito horas antes de passar o bastão da Casa Civil para se tornar candidata do PT à Presidência, a ministra Dilma Rousseff atacou os tucanos e indicou que o debate sobre o papel do Estado na economia dominará a campanha. No lançamento da segunda edição do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), ontem, Dilma não poupou críticas ao PSDB e disse que o governo anterior foi marcado pelo "Estado do não".