Ministra critica laudo ''inconclusivo'' do IML A ministra da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, Nilcéa Freire, criticou ontem o laudo "inconclusivo" do Instituto Médico-Legal (IML) sobre a suposta violência sexual contra a estudante de Farmácia T.C., de 18 anos. "Devemos acreditar sempre na mulher. Por que ela simularia um estupro?", questiona. "Pela força da cultura machista, a vítima é considerada culpada pela própria agressão." A ministra defende que seja retirada da legislação a necessidade de laudo pericial para crimes de estupro. Ela argumenta que, como é mais fácil a mulher procurar um posto de saúde do que uma delegacia, apenas a comprovação médica deveria ser obrigatória. A jovem em questão afirma ter sido estuprada em um corredor da Faculdade Oswaldo Cruz, na Barra Funda, zona oeste de São Paulo. No dia 28 de fevereiro, ela chegou para a aula com um homem às 7h35, segundo imagens do circuito interno. O mesmo saiu sozinho do prédio 21 minutos depois e, embora fosse filmado, até hoje não foi identificado. Ela afirma que ele estava armado e a obrigou a percorrer corredores em busca de uma sala vazia. Como todas estavam fechadas, o crime teria se consumado no corredor. O laudo do IML não aponta lesões corporais na jovem. Também não foram encontrados vestígios de espermatozoides em seu corpo. Por outro lado, a suposta vítima apresentou quatro pequenas lesões na região do ânus, as quais o documento afirma "que podem ser compatíveis com atos libidinosos, mas não temos elementos de certeza" (a prova de espermatozoides foi negativa). A promotora de justiça Eliana Vendramini apoia a opinião da ministra e disse que laudos não resolvem crimes. "É só uma peça. É preciso apostar na vítima, em seu estado psicológico."