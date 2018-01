Ministra posicionada para desfilar no sambódromo do Rio A Ministra Nilcéia Freire, da secretaria especial de politicas para mulheres, já esta posicionada no quarto carro da Porto da Pedra, que leva para a Avenida o enredo "Bendito és tu entre as mulheres". Ela está no carro que representa as mulheres na política ao lado da senadora Ideli Salvati (PT -SC) Laura Carneiro (PFL). "É muito importante que os direitos da mulheres caiam na boca do povo", disse. A badalada janela do camarote da Brahma, no Sambódromo do Rio, já está cheia. Mas são poucas as celebridades que chegaram cedo para assistir às primeiras escolas que desfilarão nesta segunda-feira de carnaval - a maior parte das pessoas são anônimas. Entre os famosos já posicionados, estão os atores Chico Diaz, Pedro Paulo Rangel e Marcos Winter e o jogador de vôlei Tande. No domingo, durante os desfiles mais disputados, estavam lá Marília Gabriela e o marido, Reynaldo Gianecchini, e o jogador argentino Diego Maradona.