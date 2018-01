Ministro acompanha embalo do Chiclete O Camaleão voltou às origens e, na tarde de ontem, o bloco comandado pelo grupo Chiclete com Banana surgiu na Praça do Campo Grande, em Salvador, com um quase irreconhecível ministro da Integração Nacional, Geddel Vieira Lima, em cima do trio. Vestido com bermuda florida, Geddel pulava e, suado, acompanhava entusiasmado o vocalista Bel.