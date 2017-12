Ministro ajudou a conter debate sobre aborto na eleição A ação de Gilberto Carvalho durante a campanha presidencial de 2010 foi extremamente valiosa para a então candidata Dilma Rousseff. No auge de uma onda de ataques de segmentos de bispos da Igreja Católica, que acusavam a candidata e o PT de serem a favor do aborto, Gilberto Carvalho usou a boa interlocução com setores religiosos para articular uma reação política. Ele auxiliou o comando da campanha a divulgar a Carta aberta aos povos de Deus, em que Dilma afirmava ser a favor da família e transferia a responsabilidade de alterações na lei sobre o aborto ao Congresso.