Ministro anuncia recuperação de rodovias em Pernambuco O ministro dos Transportes Anderson Adauto anuncia hoje, em Recife, a recuperação de 854 quilômetros de rodovias em Pernambuco. Serão recuperadas as rodovias BR-232, BR-116, BR-122, BR-316 e BR-428. Os contratos fazem parte do Crema (Contratação de Restauração e Manutenção da Rede de Rodovias Federais) e somam cerca de R$ 70 milhões. O Crema prevê a contratação, por meio de licitação, de uma empresa que passa a administrar a rodovia por um período de cinco anos. Inicialmente, a responsável pelo trecho deve executar a recuperação emergencial da rodovia. Até o fim do terceiro ano, o pavimento deve estar restaurado. Os dois anos seguintes são destinados à manutenção. Na BR-232, de Caruaru até Serra Talhada, os investimentos serão de R$ 32 milhões. A recuperação das demais rodovias custará R$ 39 milhões. Elas são as seguintes: BR-116 (extensão total); BR-122 (entre Lagoa Grande e Petrolina); BR-316 (entre Araripina e Parnamirim); BR-428 (de Cabrobó até Lagoa Grande); BR-232 (Serra Talhada e Parnamirim). Segundo o Ministério dos Transportes, cerca de 22 mil quilômetros do total de 56 mil quilômetros de rodovias federais pavimentadas no País serão restaurados através deste sistema.