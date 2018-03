Ministro chama Genoino para ser assessor na Defesa Quase quatro décadas depois de ter sido capturado pelos militares no Araguaia e torturado, o deputado José Genoino (PT-SP) foi convidado para ser assessor especial do Ministério da Defesa. O convite foi confirmado ontem pelo ministro Nelson Jobim. "Tenho uma relação institucional com os militares", disse Genoino.