Ministro da Cultura, Gilberto Gil, visita Cidade do Samba no Rio O ministro da Cultura, Gilberto Gil, visitou nesta sexta-feira a Cidade do Samba, que concentra os barracões das catorze escolas de samba do grupo especial do Rio. Ele já havia estado lá antes da inauguração, há uma semana, e voltou para ver tudo finalizado. O ministro percorreu o galpão da Portela, sua escola de coração, e também o da Viradouro, Mangueira e Rocinha. Do presidente da Portela, ganhou um enfeite de águia na cor dourada. Ele ficou animado ao passear pelos carros alegóricos: "Meu coração portelense vai bater forte, torcendo para que a escola faça um carnaval bonito", disse. Gil elogiou a criação da Cidade do Samba. "A vinda para cá deu possibilidades novas, permitiu que o trabalho ficasse mais ágil e deu condições aos artistas de criar seus delírios."