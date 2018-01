Ministro da Justiça se reúne com Roseana para discutir violência no MA

O ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, e a governadora do Maranhão, Roseana Sarney, se reúnem nesta tarde em São Luís para debater a situação de violência no Estado. No encontro, no Palácio dos Leões, os dois tratarão, segundo nota do governo do Estado, de "ações para o reaparelhamento do sistema prisional maranhense". Ainda segundo o governo do Maranhão, a governadora apresentará "detalhes das ações realizadas até o momento para a resolução dos problemas no setor carcerário do Estado".

A recente onda de violência no Maranhão começou dentro do Complexo Penitenciário de Pedrinhas, onde somente este ano duas pessoas morreram. A crise no sistema carcerário ganhou as ruas da capital na semana passada. Presidiários deram ordens para que bandidos queimassem quatro ônibus e atirassem em uma delegacia de polícia. A onda de terror promovida pelos membros de duas facções criminosas que lutam pelo controle do tráfico de drogas em São Luís fez com que empresas de ônibus paralisassem o serviço durante o fim de semana.