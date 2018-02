Ministro descarta crise por recusa em assinar tratado

"Se quiserem suspeitar, podem suspeitar", diz, referindo-se ao programa nuclear do País. "O Brasil não se deixa intimidar."

Segundo ele, assinar o protocolo adicional, que permitiria inspeções mais detalhadas da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) nas plantas nucleares do País, seria "extremamente grave, do ponto de vista da soberania nacional". A pressão para que o Brasil firme o compromisso, porém, recomeçou durante a visita do diretor-geral da AIEA, Yukiya Amano, na semana passada, e deverá se acentuar após a conferência do TNP, em maio. "Não é do nosso interesse", diz o ministro da SAE.