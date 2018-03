Ministro desiste de controle prévio de projetos O presidente do STF, Cezar Peluso, desistiu da proposta de criar um controle prévio da constitucionalidade de projetos aprovados pelo Congresso. Em reunião ontem com os ministros da Justiça, José Eduardo Cardozo, da Casa Civil, Antonio Palocci, e representantes do Senado para tratar do Pacto Republicano, ele disse que abriu mão da proposta e afirmou que a sugestão foi um pensamento em voz alta.