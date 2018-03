Ministro diz não entender críticas às indicações do PMDB O ministro das Comunicações, Hélio Costa, disse nesta segunda-feira que não entendeu as críticas da oposição às indicações de técnicos ligados ao PMDB para ocuparem a presidência e três diretorias da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT). "São todos funcionários públicos com mais de 15 anos de casa", afirmou o ministro, após participar da cerimônia de posse do novo presidente da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), Plínio de Aguiar Júnior. Costa disse também que está sendo analisado o nome de um outro diretor para a Anatel, mas não adiantou o nome do indicado nem informou quando será feito o anúncio da escolha.