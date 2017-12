Ministro diz que Solange vai assumir agência e ?fiscalizar mais? as empresas Nelson Jobim reiterou que quer nomear Solange Paiva, atual secretária de Aviação Civil da Defesa para a presidência da Anac, no lugar de Milton Zuanazzi. Segundo ele, até encontrar outro nome para a Secretaria da Defesa, Solange acumulará os dois cargos. Depois de insistir que a Anac, agia com "leniência", o ministro ressaltou que as empresas "serão mais fiscalizadas" agora que nomeará Solange para a presidência da Anac. E destacou ainda que quer "transparência nas informações" a serem repassadas aos passageiros. Depois de citar que três novos dirigentes da Anac estão em condições de começar a trabalhar, lembrando que dois deles foram nomeados ontem no Diário Oficial, o ministro Jobim afirmou que nesta recomposição da agência, falta, apenas nomear alguém que cuide de regulação externa. Problemas Políticos Ele salientou ainda que Solange Paiva será uma ótima gestora da agência de controle aéreo. Segundo Jobim, houve demora na nomeação dos diretores por causa de "problemas políticos no Senado". Na audiência pública, a deputada Luciana Genro (PSOL-RS) comemorou a saída de Zuanazzi e disse que ele era o retrato da incompetência do sistema.