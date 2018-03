Ministro é ''Robin Hood às avessas'', critica Força A Força Sindical reagiu duramente às declarações do ministro da Fazenda, Guido Mantega, sobre a disposição do governo de vetar qualquer reajuste do salário mínimo que ultrapasse os R$ 540 fixados pela medida provisória editada pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em nota, a central classificou Mantega como "um Robin Hood às avessas".