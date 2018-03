Ministro multa candidata em R$ 5 mil O ministro Joelson Dias, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), aplicou multa de R$ 5 mil à candidata do PT à Presidência, Dilma Rousseff, por fazer propaganda eleitoral antecipada na inauguração do Hospital da Mulher Heloneida Studart. O evento ocorreu dia 7 de março, em São João de Meriti (RJ). A decisão do TSE, de anteontem, foi a terceira punição contra a petista, que agora tem uma dívida de R$ 15 mil com a Justiça Eleitoral.