Miss Brasil doa vestido para Santuário leiloar A Miss Brasil Nathália Aparecida Guimarães fez ontem a doação do vestido que usou no concurso Miss Universo ao Santuário Nacional de Aparecida. O vestido cinza, confeccionado pelo estilista Alexandre Dutra em cetim italiano e cristais Swarovski, será leiloado e a renda, destinada a projetos sociais do próprio Santuário. A peça é avaliada em R$ 30mil.