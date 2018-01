Miss Brasil está lúcida e se comunica normalmente

A Miss Brasil 2010 Débora Lyra, de 22 anos, está lúcida e se comunica normalmente, de acordo com boletim médico divulgado nesta sexta-feira, 30. A modelo e estudante se recupera da cirurgia na coluna a que foi submetida, após grave acidente de trânsito ocorrido na terça-feira, 27.

A jovem está internada na UTI do Centro Integrado de Atenção à Saúde (Cias) de Vitória e o estado de saúde permanece estável. Ela respira sem a ajuda de aparelhos e se alimenta por via oral. Débora deve passar por exames e continuar em observação.

De acordo com o pai da miss, Luiz Fernando Lyra, se o estado continuar bom, a previsão é de que a modelo tenha alta em cerca de três dias.

Hermon Souza Lopes, namorado de Débora Lyra, e Caroline Carone, que viajava com o casal, estão internados na mesma unidade de saúde e tem quadro estável. Os dois se recuperam de cirurgias. Uma das vítimas do carro que se chocou contra o veículo onde estava a miss, Roberto Lessa de Vasconcelos, também permanece internado e passa bem.

Acidente. O acidente ocorreu às 16h30 de terça-feira, quando o namorado da miss perdeu o controle do Gol que dirigia e invadiu a contramão, batendo de frente com uma Toyota Bandeirante, na BR-101, na região de Guarapari, no Espírito Santo. A sogra da miss morreu no acidente e os dois ocupantes do outro veículo também ficaram feridos. Ao todo, seis pessoas fiaram feridas./COLABOROU ALINE RESKALLA