Miss Débora Lyra inicia fisioterapia

SÃO PAULO - A Miss Brasil 2010 Débora Lyra, internada desde terça-feira após grave acidente de carro, faz fisioterapia para reabilitação respiratória e muscular, informa boletim médico divulgado hoje. De acordo com nota do hospital, o quadro de saúde da modelo é estável depois de cirurgia para retirada de uma vértebra na quarta-feira, 28.

Débora Lyra permanece na UTI do Centro Integrado de Atenção à Saúde (Cias) de Vitória, no Espírito Santo, está lúcida, conversa e se alimenta normalmente e respira sem a ajuda de aparelhos. A jovem de 22 anos tem uma anemia estável.

O namorado de Débora, Hermon de Souza Lopes, que dirigia o carro no momento do acidente, também tem quadro estável e deve receber alta da UTI do mesmo hospital neste domingo. Caroline Carone, que viajava com o casal, recebeu alta hoje.

O acidente ocorreu às 16h30 de terça-feira, quando o namorado de Débora Lyra perdeu o controle do Gol que dirigia e invadiu a contramão, batendo de frente com uma Toyota Bandeirante, na BR-101, na região de Guarapari, no Espírito Santo. A sogra da miss morreu no acidente e os dois ocupantes do outro veículo também tiveram ferimentos. Ao todo, seis pessoas ficaram feridas.