Miss Débora Lyra recebe alta da UTI

A miss Débora Lyra recebeu alta da UTI e foi transferida para um apartamento do Centro Integrado de Atenção à Saúde de Vitória nesta segunda-feira, 2.

De acordo com boletim médico, a modelo e estudante tem quadro estável e responde satisfatoriamente ao tratamento, alimentando-se, respirando e conversando normalmente, além de já conseguir ficar sentada fora do leito hospitalar. Débora Lyra faz tratamento fisioterápico para reabilitação motora e respiratória.

A jovem, de 22 anos, deu entrada no hospital na terça-feira, 27, depois de um grave acidente de carro na BR-101, na região de Guarapari, no Espírito Santo. Ela foi submetida a uma cirurgia para retirada de uma das vértebras.

Seu namorado, Hermon de Souza Lopes, que dirigia o carro no momento da batida contra outro veículo, também está internado e fora de perigo. A mãe do rapaz, que viajava com o casal e outra jovem, que já teve alta, morreu no local.