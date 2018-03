Miss morre em acidente de carro no Paraná

A Missa Paraná 2003, Elaine Lopes da Silva, de 24 anos, morreu em um acidente de carro na BR-376, a 390 km de Curitiba, na tarde de terça-feira, 22. Elaine foi eleita Miss Umuarama de 2002 e em 2003 ficou classificada entre as cinco finalistas na disputa de Miss Brasil. Modelo, Elaine estava viajando de Cornélio Procópio para Umuarama, onde morava. Ela tinha ido a trabalho para a cidade, onde fez fotos para uma campanha publicitária. Segundo a Polícia Rodoviária, Elaine viajava sozinha e bateu o carro em um cone de sinalização. Provavelmente tenha se assustado e perdeu o controle do veículo, se chocando contra a base de concreto que sustenta uma placa. O veículo ficou bastante danificado e, apesar de ela usar o cinto de segurança, acabou sofrendo traumatismo craniano e afundamento do tórax e morreu na hora. Elaine era a mais nova de três irmãs. Ela estava casada havia pouco mais de um ano com o empresário Jeremias Júnior da Silva e preparava-se para a formatura em Administração. O corpo foi sepultado na tarde desta quarta-feira, 22, no Cemitério Municipal de Umuarama.