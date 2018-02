Missa de sétimo dia de dom Eugenio Sales é celebrada no Rio

A missa de sétimo dia do cardeal e arcebispo emérito do Rio de Janeiro dom Eugenio de Araujo Sales, que morreu aos 91 anos na noite de segunda-feira,9, foi celebrada na manhã deste sábado, 14, na Catedral Metropolitana do Rio de Janeiro, onde o religioso está sepultado. Aberta ao público, a missa foi transmitida ao vivo pela Rede Vida.

A celebração ocorreu na Capela das Almas, na cripta onde o cardeal foi enterrado. Conduzida pelo arcebispo do Rio, d. Orani Tempesta, a cerimônia teve a presença do irmão do cardeal, d. Heitor Araujo Sales, de 86 anos, bispo emérito de Natal.

Dom Eugenio morreu de enfarte às 22h30 de quarta-feira, em sua casa, na Estrada do Sumaré, zona norte da capital fluminense.