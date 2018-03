''Missão'' de Romário e Maia inclui jogo europeu

Com um dos grandes ídolos do Barcelona na década de 90 ao seu lado, o presidente da Câmara dos Deputados, Marco Maia (PT-RS), assistirá ao maior clássico do futebol espanhol na próxima semana na capital Madri. As passagens aéreas serão pagas pela Casa. Entre um programa e outro da agenda oficial que cumprirá naquele país europeu de 14 a 17 deste mês, Marco Maia atendeu à sugestão do deputado Romário (PSB-RJ) para comparecer ao "Fla-Flu espanhol", ou seja, o disputado jogo dos adversários históricos, Real Madrid x Barcelona.

A viagem tem caráter oficial. Além do ex-jogador Romário, ídolo do Barcelona, Maia levará o filho único, Vinicius, 13 anos, o primeiro secretário da Câmara, Eduardo Gomes (PSDB-TO), e dois assessores. "A viagem dele (Vinícius) será paga por mim. A estadia e as despesas dele serão pagas por mim", afirmou Maia, após confirmar a agenda, revelada pelo jornalista Ricardo Noblat em seu blog ontem.

Maia tentou rechaçar a interpretação de que estaria se aproveitando de uma viagem oficial para fazer turismo. "Temos essa agenda marcada há muito tempo. Se eu estiver lá, vou ao jogo. Poderia ser uma peça de teatro, visitar um museu. É final de semana. Tem algum crime nisso?", questionou ele. "Não tenho nenhum interesse de fazer viagem de turismo. Recebemos convites na Câmara o tempo todo."

Maia afirmou que, durante o final de semana na Espanha, ele abrirá mão das despesas subvencionadas pela Câmara. O parlamentar disse que pagará do próprio bolso. Até ontem, a agenda oficial da visita previa encontros de trabalho na quinta e na sexta-feira. Entre as atividades oficias estão previstos encontros com parlamentares para discutir o impedimento da entrada de brasileiros em território espanhol, articulações para o encontro de parlamentos de países do G-8 que acontecerá na Coreia do Sul, entrevista ao jornal El País e conversas sobre energia eólica.

A presença do filho na viagem oficial é por dever de pai, sugeriu ele. "Estou há 20 dias fora de casa e aproveito para ficar com ele", disse. O único filho de Maia mora com a mãe em Canoas, no Rio Grande do Sul. A família não se mudou para Brasília. O deputado Eduardo Gomes, integrante da Mesa, já constava do grupo original, mas Romário se escalou. "O deputado Romário demonstrou interesse em ir e pode nos acompanhar. É um deputado como outro qualquer. Tinha vaga. Poderíamos levar outro qualquer", afirmou o presidente. Na Espanha, no entanto, Romário não é um qualquer. Fez história na década de 90 e foi elevado à categoria de ídolo do Barcelona. Brilhou no campeonato fazendo uma série de gols que marcou sua carreira.

É de Romário o gol considerado o mais bonito do Barcelona em pesquisa feita pelo jornal catalão El Mundo Deportivo. O gol foi durante uma partida histórica que terminou na vitória do Barcelona por 5 a 0 contra o Real Madrid na temporada 93/94. O Barcelona lidera atualmente o campeonato espanhol com oito pontos de vantagem sobre o Real Madrid, o segundo colocado na competição. Para aumentar ainda mais a rivalidade, as duas equipes estão próximas de se enfrentar em uma das semifinais da Liga dos Campeões.

Em 2009, parlamentares de várias partidos se envolveram naquele que ficou conhecido como "escândalo das passagens áreas". Eles utilizavam a cota de passagens, bancada com o dinheiro público e destinada pelo Senado e pela Câmara para locomoções relativas ao exercício da função parlamentar, para fazer viagens a pontos turísticos no Brasil e também no exterior. Em muitos casos, parentes e amigos de deputados se beneficiaram.