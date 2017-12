MIT processa Frank Gehry por ?falha? em projeto

Deveria ser um palácio para abrigar algumas das pessoas mais brilhantes do planeta. Ângulos irregulares, pisos inclinados, um exterior que sugeria uma implosão - esses eram os desafios que deveriam inspirar os grandes cérebros abrigados lá dentro. Agora, no entanto, o Massachusetts Institute of Technology (MIT) entrou com ação contra o arquiteto Frank Gehry alegando que "falhas" no projeto reduziram a ambiciosa construção a um reduto de vazamentos. Os clientes que contratam Gehry esperam inovação. Responsável pelas grandes curvas metálicas do Museu Guggenheim de Bilbao e pelo auditório Walt Disney em Los Angeles, ele é citado como um dos maiores arquitetos do século 21. Mas na ação contra o escritório de Gehry e a empreiteira Skanska USA Building Inc., o MIT alega que o Ray and Maria Stata Center, que custou US$ 300 milhões, está cheio de problemas desde a inauguração, há três anos. O instituto afirma na ação que desejava criar um grupo de prédios que encorajasse o intercâmbio entre os Departamentos de Computação, Inteligência Artificial e Lingüística, todos abrigados no Stata Center. A universidade pagou US$ 15 milhões a Gehry pelo trabalho. No entanto, segundo as alegações do MIT, a drenagem ruim provocou rachaduras no anfiteatro, neve e gelo caíram dos ângulos irregulares das paredes e bloquearam saídas de emergência e o mofo brotou nos tijolos externos. O instituto diz ter gasto mais de US$ 1,5 milhão para reparar os danos. AMBIÇÃO Os críticos de Gehry o acusam há tempos de exagerar na ambição e impor a clientes abastados projetos suscetíveis a limitações tecnológicas. Dois projetos anteriores de Gehry para universidades americanas tiveram problemas. Um prédio construído em 1986 para a Universidade da Califórnia, em Irvine, foi demolido por causa de vazamentos. E outro prédio, encomendado para a Escola de Administração da Universidade Case Western Reserve, em Ohio, custou mais que o dobro do previsto. O Stata Center dividiu opiniões. Alguns críticos o elogiam como uma inovação, enquanto outros o denunciam como uma mancha na paisagem.