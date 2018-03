Mitsubishi - Carrinhos de brinquedo para gente grande Um dos orgulhos da marca na mostra é o carro-conceito Pajero Dakar, edição especial produzida para o Rally Dakar, que ocorrerá na América do Sul em 2009. As vendas desta série limitada estão previstas para começar em março do ano que vem, inclusive no Brasil. Já o protótipo ZT, um sedã de luxo, marca presença no estande para testar a aceitação de um novo carro de passeio da Mitsubishi no País (hoje só há utilitários por aqui). Outra estrela do estande é um carro que, ironicamente, não anda. Trata-se de um L200 moldado em gesso e coberto por nada menos que 35 mil carrinhos de brinquedo. CONCEPT ZT O sedã tem motor 2.2 diesel, dupla embreagem, teto panorâmico e carroceria de alumínio. Mas não há previsão de produção em série PAJERO DAKAR Com visual mais off-road, modelo chega ao chega ao Brasil em março de 2009 L200 A atração fabricada pela marca em gesso, representa a picape de motor V8 de melhor custo-benefício da categoria