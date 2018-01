Mocidade Independente abre segunda noite na Sapucaí

SÃO PAULO - A escola de samba Mocidade Independente abre na noite desta segunda-feira, 15, o segundo desfile do grupo especial do carnaval do Rio de janeiro. O início dos desfiles está marcado para as 21h. A Mangueira será a última escola a passar pela Marquês de Sapucaí.

Confira no especial do Estadão.com.br a ordem do desfile das escolas de samba na segunda noite na Sapucaí e mais informações.

