Moda e decoração com descontões

Peças decorativas feitas à mão por alunas dedicadas, que aproveitam a época para transformar o hobby em fonte de renda extra. É com esse acervo precioso, cheio de valor sentimental, que a escola de artes Pincelando, do Brooklin, monta seu bazar de Natal. "Dá um pouco de ciúme das peças. No último, teve uma tábua de pão que eu coloquei um preço mais alto, para que fosse difícil vender. Não adiantou... Foi a primeira a sair", conta a aposentada Renata Bertini Angeli, que aos 70 anos faz aulas de ?baixo esmalte? e coloca, com orgulho, xícaras, pratos de bolo e cumbucas para salgadinhos para vender. "Fazer artesanato é uma terapia, a gente esquece da vida. Se estou pintando, até a comida queima no forno", diverte-se. O apego de dona Renata a suas peças só não é maior pois ela sabe que poderá fazer outras iguaizinhas. E ela sabe que, uma vez vendidas, as obras vão enfeitar a casa de alguém. Os bazares não servem só para comprar presentes para os outros. As feiras desta época do ano, com seus preços atraentes, podem ser uma ótima chance de redecorar a própria casa, ou de refazer o guarda-roupa. Neste quesito, o Q!Bazar de Natal é imbatível. O evento reúne grifes famosas, que oferecem descontos de até 70%, em dois endereços (veja ao lado). Entre as promoções, estão, por exemplo, tênis da Clube Chocolate por R$ 31. Lá é preciso pagar para entrar. No ITM Expo, o ingresso sai por R$ 5; no Jockey, vale R$ 8. Com entrada franca, o bazar de Natal que se realiza no Anhembi Tênis Clube neste fim de semana também tem moda. Uma das marcas em exposição é a Acervo Pessoal, forte nas t-shirts estampadas. As etiquetas de Lascivitée (moda feminina), da estilista Camila Machado, e Chez Cris (Acessórios Femininos e Toys), da designer Cris Paz, preferiram unir-se para fazer um bazar exclusivo. Na Lascivitée, há vestidos (a partir de R$89), blusas (por R$ 39), calça (a partir de R$ 98) e camisas (R$ 49). Bolsinhas (R$ 36), nécessaires (R$ 30), bonecos diversos (a partir de R$ 210), porta-celulares e iPods (R$ 10) e broches (R$ 15) estão entre as ofertas natalinas da Chez Cris. E que tal comprar roupas de grifes gringas como Gucci, Kenzo, Mango, Marni, H&M e Zara por preços que vão de R$ 15 a R$ 400? Essa é a proposta do bazar que a Dalutex promove neste fim de semana. São peças trazidas de viagens ou criadas para os desfiles da malharia. A loja multimarcas Virgemaria é outra que promete levar a clientela à loucura com descontos de 30% a 50% . Tem roupas a partir de R$ 30, jeans por R$ 69, colares por R$ 20 e brincos a R$ 10. A loja facilita o pagamento em três vezes no cartão. Outro bazar multimarcas é o "Gente Legal, Roupa Legal, Até o Preço É legal", promovido pelo importador Thiago Martelo no espaço do salão de beleza Red Door. Estão à venda produtos de grifes como Diesel, Armani, Puma, Forester (RJ), Victoria Secret, Edwin (Japão), entre outras grifes. É possível encontrar boné Puma por R$ 45, camiseta Armani a R$ 99, bolsas Puma de R$ 79 a R$ 119, entre outros achados. Nunca é demais lembrar: antes de sair para um bazar, vale dar uma espiada em tudo o que há no armário. É importante comprar peças que vão complementar a coleção de cada um. Nada de sair comprando calça abóbora e sapato turquesa só porque o preço é bom. O barato vai sair caro se não tiver com o que usar. Já para vestir a casa, há boas dicas de bazares de design. O Espaço Cultural Pedaço da Vila faz sua primeira venda de Natal e oferece tapetes, objetos de decoração, almofadas, sabonetes e até geléias artesanais. A Complemento Decoração vai liquidar produtos neste mês. Há espelhos de resina a partir de R$ 28, souplast e bandejas com descontos de 15%, porta-retratos venezianos por R$ 55, entre outras ofertas. Quem quiser poderá também comprar obras de arte, de R$ 10 a R$ 1 mil, na exposição da Escola São Paulo.