Modelo de 19 anos é eleita Miss Rodeio Brasil em Barretos A modelo fotográfica Michelli Soares, de 19 anos, foi eleita nesta terça-feira, 22, a Miss Rodeio Brasil. Trata-se de um evento paralelo à Festa do Peão de Boiadeiro da cidade, no Berrantão, dentro do Parque do Peão de Barretos. Ela é a primeira vencedora desse concurso, organizado pelo Circuito Barretos de Rodeio e seu reinado irá até agosto de 2007. Como prêmio Michelli recebeu uma moto e uma viagem para a Costa do Sauípe. Vencer concursos de beleza não é novidade para a jovem modelo: ela já venceu 25. Na semana passada, inclusive, Michelli esteve em Paris, na França, para um desfile de biquíni, além de passagens por Zurique (Suíça) e Nurenberg (Alemanha). Michelli nasceu em Matão, onde moram seus pais, que administram uma firma de isolamento térmico, mas representa Jaboticabal, de onde recebe apoio de um amigo, dono de uma agência de modelos. Ela participa de concursos desde os 12 anos, e, na estréia, foi eleita a princesa do rodeio de Matão. Desde então, não parou mais. "Já ganhei e perdi vários concursos e é sempre uma experiência nova em cada um", diz Michelli, afirmando que é preciso saber perder também, para não deixar o sucesso subir à cabeça. A modelo é morena, tem 1,76 m, cabelos longos e olhos castanhos, e no primeiro semestre trancou a matrícula na faculdade de jornalismo, em São Paulo, para dedicar-se à carreira. Michelli tem um irmão de 17 anos que joga futebol nas categorias de base do Mirassol. Agora, como Miss Rodeio Brasil, ela viajará pelas cidades que tenham etapas do Circuito Barretos de Rodeio. A organização do Circuito Barretos de Rodeio, que tem como sócios representantes da TV Rodeio e de Os Independentes, clube que realiza a 51a edição da Festa do Peão de Barretos, deverá adotar um sistema diferente para eleger a próxima Miss Rodeio Brasil. A primeira edição teve 17 candidatas. Porém, a partir de agora, serão três ou quatro etapas classificatórias, em cidades que recebam etapas de rodeio, classificando cinco garotas cada para a final, em Barretos, em agosto de 2007. As outras cidades que participam do circuito também poderão indicar uma candidata para a final. A expectativa é que a primeira seletiva para o próximo concurso seja realizada em novembro.