Modelos, amigas e inimigas, embelezam camarotes A máxima não convide para a mesma mesa a ex-mulher e a atual não foi levada a sério no camarote da Brahma. A modelo Raica de Oliveira, namorada do jogador Ronaldinho, marcou presença no Carnaval carioca. No mesmo camarote, outra modelo, Daniela Cicarelli, ex-mulher de Ronaldinho, também aproveitava a folia. As duas, porém, evitaram constrangimentos e trataram de se divertir em locais diferentes dentro do camarote. Beldades não faltaram nos camarotes cariocas.Nana Gouvêa, que foi madrinha da bateria da Caprichosos de Pilares por 10 anos e parou há dois carnavais, jura que não volta a desfilar. Este ano, como nos anteriores, ela veio apenas assistir e torcer pela escola do coração. "Desfilar me consome muito. É um ano inteiro de preparação. Por isso prefiro só admirar do camarote", disse a modelo.