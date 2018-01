Mônica Bellucci causa frisson em camarote A atriz italiana Monica Bellucci causou frisson ao chegar ao camarote da Brahma, na Marquês de Sapucaí, na noite do primeiro desfile das escolas de samba do Rio. Acompanhada do marido, o ator francês Vicente Cassel, Monica foi escoltada por seguranças e chamou a atenção dos convidados. Estrelas internacionais dividiram o espaço com vários celebridades brasileiras, como o músico Zeca Pagodinho e a modelo e empresária Luiza Brunet.