Monica Belucci monopoliza olhares de celebridades no Rio

A atriz italiana Monica Belucci monopolizou os olhares das celebridades e dos quase-famosos que ocupavam os três andares do camarote da cerveja Nova Schin. A atriz que causou frisson e se tornou o principal destaque do camarote da Brahma, trocou de camiseta nesta segunda e atravessou para o outro lado da avenida com o marido, o diretor francês Vincent Cassel. A atriz que esbanja simpatia e posa para fotos com famosos-tietes, quase protagonizou um episódio constrangedor. Ela por pouco não entra no banheiro masculino no primeiro piso do camarote, onde há uma escura pista de dança que, nos intervalos entre as escolas, é animada ao som do DJ Marcelinho da Lua. A atriz foi contida a poucos passos da porta do banheiro por um segurança.