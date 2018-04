Mônica Serra faz campanha no Nordeste

Em campo. Mônica visita Liga contra o Câncer em Natal

A psicóloga chilena Mônica Serra, mulher do presidenciável do PSDB, José Serra, começou ontem a fazer campanha pelo marido no Nordeste. Mônica afirmou que está em busca do voto feminino e de "mostrar" que "Lula não é o candidato à Presidência", numa referência à transferência de popularidade do presidente para Dilma Rousseff (PT). Ela cumpriu agenda ontem em Natal (RN). Amanhã, segue para João Pessoa (PB) e Recife (PE).

"Minha participação na campanha no Nordeste é falar com as mulheres e poder colocar para elas qual a forma de trabalho do Serra", disse Mônica. "As mulheres nunca são enganadas por outra mulher. Elas podem ver como estou sendo sincera quando falo dele como homem público."

A psicóloga lembrou sua história com Serra, que conhece há 40 anos. Por isso, ela se considera a "melhor pessoa" para falar do tucano.

"Sei das suas intenções, sei dos seus sonhos, do amor que tem pelo povo brasileiro, por querer fazer melhor."