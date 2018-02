Monitora é assassinada em creche municipal de Santos A monitora de creche Silvia Maria Maia Silveira, de 46 anos, foi assassinada na manhã desta segunda-feira em Santos. O crime ocorreu as 7h05 na creche municipal Casa da Criança, onde ela trabalhava, no bairro do Macuco. A vítima foi atingida por três tiros após dois homens em uma moto entrarem no local. As 150 crianças de quatro meses a três anos que estudam na creche haviam entrado minutos antes. A polícia já descartou a possibilidade de assalto e duas equipes estão trabalhando nas investigações do caso. No dia 26 de janeiro, Silvia Maria havia registrado um boletim de ocorrência dizendo que estava sendo ameaçada por uma colega de trabalho.