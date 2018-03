Monomotor cai e mata 2 pessoas no RS Duas pessoas morreram na queda de um monomotor na região do Vale dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha. A aeronave, com registro em Garibaldi (RS) caiu no pátio de uma casa, causando a morte de seus ocupantes, Cláudio Flores da Cunha Marques e Henrique Sartori Balbinoti. Em terra ninguém se feriu. Segundo o capitão da Brigada Militar (a polícia militar gaúcha), José Paulo Marinho, "o avião tentou fazer uma manobra, entrou em parafuso e se espatifou no pátio da residência".