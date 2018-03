Monomotor cai e mata dois passageiros no Maranhão Um monomotor Cessna 180, prefixo PT-BOJ, caiu na manhã deste sábado em uma rua de Imperatriz, a 680 quilômetros de São Luís, no Maranhão, matando duas pessoas, um adulto e uma criança. O acidente aconteceu logo depois da decolagem do aeroporto da cidade por volta das 8h30 e até o meio-dia o corpo de bombeiros estava tentando apagar as chamas da aeronave. Na hora do acidente, seis pessoas estavam a bordo da aeronave. Duas pessoas morreram carbonizadas: um médico identificado apenas pelo primeiro nome, Felipe, e uma criança, que seria seu filho. Os quatro sobreviventes são Nilton Ramos da Paz, sua esposa Raquel Gonçalves de Andrade; o filho do casal, Caio Guilherme de Andrade Santos, e o piloto também identificado apenas pelo primeiro nome, Leonardo, que foi resgatado pelos bombeiros com 50% do corpo queimado. Técnicos da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) estão no local no início da tarde deste sábado para investigar o acidente.