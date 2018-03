Monomotor da Embraer está desaparecido no Mato Grosso Um avião monomotor Embraer modelo 710 prefixo PT-NRT está desaparecido desde domingo, 14, no Estado do Mato Grosso. A informação foi confirmada pela Força Aérea Brasileira (FAB) à Agência Estado, nesta terça-feira. O pequeno avião pertence ao empresário Josemar Petroski, que acionou a ajuda da FAB no final da tarde de segunda. A FAB informou também que suspendeu, no final da tarde desta terça, as buscas pelo monomotor Embraer. As buscas serão retomadas na manhã desta quarta-feira, com um avião Bandeirante e um helicóptero, como foi utilizado. Trabalha-se, até o momento, com o desaparecimento confirmado apenas do piloto Cleverson de Souza. Entretanto, segundo a FAB, o empresário Petroski disse que outras duas pessoas poderiam estar à bordo do monomotor. Não se sabe, porém, a identidade delas. De acordo com informações da FAB, o pequeno avião comercial teria saído de Tangará da Serra, às 9 horas de domingo, e tinha a cidade de Sinop como destino. A chegada estava prevista para as 11 horas do mesmo dia. As duas cidades estão localizadas no Estado do Mato Grosso (MT). A FAB informou que está realizando as buscas neste percurso.