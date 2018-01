Monomotor desapareceu no Oiapoque O avião monomotor prefixo PT EPH, da empresa Marco Zero Táxi Aéreo, está desaparecido. Ele decolou de Oiapoque às 12h03 desta terça-feira e deveria pousar em Macapá às 13h40. Única pessoa credenciada a falar pela empresa, o diretor Vagner Pantoja disse que é praticamente improvável que o avião tenha caído, uma vez que possui um dispositivo - chamado helte - que em caso de quedas é acionado automaticamente, emitindo sinais via satélite para o Salva-Aéreo (em Belém). Informações do Salva-Aéreo dão conta de que nenhum sinal foi recebido. Vagner trabalha com a hipótese de que, talvez em função de mau tempo, a aeronave tenha pousado em alguma das inúmeras pistas, ou campos, que existem entre Oiapoque e Macapá. "Pode ter pousado em algum lugar onde a comunicação seja impossível, quer por telefone ou por outros meios", diz o diretor da empresa. Mas ele não descarta a possibilidade de o avião ter sido sequestrado. "É provável que alguém tenha rendido o piloto para fugir do Oiapoque para qualquer outro lugar, quem sabe até pra Guiana Francesa", diz. O avião tem autonomia de vôo de seis horas. Quando decolou de Oiapoque tinha autonomia para 4h30. Vagner Pantoja descarta falha humana. "O comandante Pedro Pinheiro é um profissional muito experiente, tem mais de 20 anos de aviação", ressalta. Todas as providências estão sendo tomadas para que a aeronave seja localizada. Ainda esta madrugada, uma equipe do Salva-Aéreo estará chegando a Macapá para começar a vasculhar toda a área em busca da aeronave. Além do comandante, estavam na aeronave quatro passageiros. O avião tem capacidade para cinco passageiros.