Monomotor faz pouso de emergência em Goiânia

Um monomotor fez um pouso de emergência em um terreno desabitado no bairro Vereda dos Buritis, em Goiânia, nesta terça-feira, 6. De acordo com os bombeiros, os dois tripulantes do avião, um instrutor e um aluno, tiveram apenas escoriações e nem precisaram ser encaminhados a um hospital.

O incidente aconteceu por volta das 8 horas, após a aeronave decolar do aeroclube de Goiânia. O monomotor sofreu pequenos danos. As causas do acidente serão investigadas.