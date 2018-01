Montanhista brasileiro é resgatado no Peru; outro turista segue desaparecido

Foi encontrado e resgatado com vida no Peru o brasileiro Claudinei Monteiro, que estava desaparecido desde a última quinta-feira, 10. O montanhista foi encontrado em uma fenda de 300 metros de profundidade na montanha Churup, no Parque Nacional Huascarán, em Huaraz.

As informações foram divulgadas pela imprensa peruana. Monteiro foi levado ao hospital, pois apresentava múltiplas lesões pelo corpo.

Artur Paschoali , outro turista brasileiro desaparecido no país, ainda não foi encontrado. As autoridades peruanas não têm informações sobre a localização do brasileiro, que já está há 22 dias desaparecido. Ele foi visto pela última vez no dia 21 de dezembro, quando afirmou que se dirigiria para as montanhas de Santa Teresa, na província de La Convención.