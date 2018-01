Montes Claros registra novo tremor de terra

BELO HORIZONTE - A população de Montes Claros, no norte de Minas, foi surpreendida com um novo tremor de terra na tarde desta terça-feira, 22. O fenômeno ocorre quando os moradores ainda se recuperam do susto causado por um abalo registrado no sábado, 19, de magnitude 4.2 na escala Richter, que levou à interdição total de seis imóveis e parcial de dois. Hoje, porém, segundo o Corpo de Bombeiros, não havia registro de vítimas ou danos até o fim da tarde.

O tremor foi o quinto registrado na cidade em quatro dias e foi sentido no centro e em alguns bairros do município. Segundo o Observatório Sismológico (Obsis) da Universidade de Brasília (UnB), outro abalo que chegou a 3.0 na escala Richter foi registrado ainda no sábado e outros dois, de magnitude 2.9 e 2.7, foram registrados respectivamente na madrugada e na tarde de domingo, 20.

De acordo com o Obsis, o primeiro sismo de sábado foi o mais forte já registrado na cidade. Por causa do fenômeno, o Corpo de Bombeiros recebeu quase 400 ligações e a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec) de Minas enviou equipe de Belo Horizonte para auxiliar nos trabalhos. Ao todo, foram vistoriados 60 imóveis. Segundo os bombeiros, 10 pessoas ficaram desabrigadas e 18 desalojadas.