Morador ateia fogo em ônibus e enfrenta PM Um protesto de 2 mil moradores da Vila Natal e da Vila Esperança, em Cubatão (SP), na noite de sexta-feira, acabou com um ônibus incendiado. Revoltados com uma cerca de madeira instalada ao de uma linha férrea, na divisa dos dois bairros, os moradores se reuniram para atear fogo no bloqueio. Acionada, a PM conteve o protesto.