Morador de rua é morto à pedradas em Maceió A Polícia Militar de Alagoas encontrou na madrugada desta sexta-feira o corpo de um homem morto à pedradas, na Avenida Sandoval Arrochelas, no bairro de Ponta Verde, área nobre de Maceió. O cadáver foi identificado como sendo do morador de rua Ronaldo Miguel da Silva, de 23 anos. Segundo a PM, Ronaldo foi encontrado por volta das quatro horas e foi morto à pedradas. Um dos golpes teria atingido a cabeça do mendigo e provocando morte imediata. A PM calcula que o crime ocorreu na noite de quinta para sexta-feira. O caso será investigado pela delegacia do 2º Distrito Policial. Uma equipe da Delegacia de Plantão (Deplan III) e outra do Instituto de Criminalística estiveram no local do crime, ainda de madrugada. Os primeiros levantamentos confirmam a morte por apedrejamento, mas os peritos aguardam o laudo do Instituto Médico Legal Estácio de Lima. O corpo do morador de rua deu entrada pela manhã no IML, onde foi submetido à necropsia. Como nenhum parente compareceu ao Instituto, o cadáver de Ronaldo Miguel seria liberado para sepultamento à tarde, no cemitério dos indigentes Divina Pastora.